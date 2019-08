Ein schottisches Gericht hat den Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen die vorübergehende Schließung des britischen Parlaments abgelehnt.

Die Hauptverhandlung in der Angelegenheit solle in einer Woche stattfinden, erklärte das Gericht in Edinburgh. Den Antrag hatte eine Gruppe von Oppositionsabgeordneten eingereicht, um die von Premierminister Johnson erwirkte Zwangspause des Unterhauses gerichtlich zu unterbinden. Ihrer Meinung nach ist diese Maßnahme eine unzulässige Einschränkung des Parlaments.



Ähnliche Klagen wurden auch vor Gerichten in Belfast und London eingereicht. Der ehemalige konservative Premierminister Major kündigte an, er wolle sich einer der Klagen anschließen.



Am Mittwoch hatte Königin Elizabeth einem Antrag Johnsons zugestimmt, die traditionelle Parlamentspause bis zum 14. Oktober zu verlängern.