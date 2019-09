Das britische Unterhaus hat gegen den Willen von Premierminister Johnson ein Gesetz angenommen, das einen ungeregelten EU-Austritt verhindern soll.

Es wurde in dritter Lesung mit 327 zu 299 Stimmen gebilligt. Damit es in Kraft treten kann, muss es auch noch das Oberhaus passieren. Das Gesetz soll Johnson dazu zwingen, in Brüssel um eine dreimonatige Verlängerung der Brexit-Frist zu bitten, falls bis zum 19. Oktober kein Abkommen mit der EU ratifiziert ist.



Nach seiner Niederlage im Parlament beantragte Johnson eine Neuwahl am 15. Oktober. Darüber soll noch am Abend abgestimmt werden. Johnson sagte, wenn er nach dem 15. Oktober noch Premierminister sei, werde er auf jeden Fall wie geplant Ende desselben Monats den Austritt aus der Europäischen Union vollziehen. Die Chancen, dass eine Zweidrittel-Mehrheit für Neuwahlen zustande kommt, werden von Beobachtern aber als gering eingeschätzt.