Angesichts der Corona-Krise hat der britische Gesundheitsdienst NHS Premierminister Johnson zu einer Verlängerung der Brexit-Übergangsphase aufgefordert.

Ein Aufschub um einen Monat würde dem NHS Zeit geben, sich aus der unmittelbaren Gefahrenzone zu bringen. Dann könnte man sich auf die Bekämpfung der Pandemie konzentrieren, ohne dass ein No-Deal-Brexit störende Veränderungen mit sich bringe, heißt es in einem Brief des Gesundheitsdienstes.



Großbritannien verlässt zum Jahresende den EU-Binnenmarkt und die Zollunion. Kommt in den verbleibenden Tagen kein Handelspakt mehr mit der EU zustande, drohen höhere Zölle und andere Handelshemmnisse, die nach Ansicht von Experten auch Auswirkungen auf die Versorgung mit Medikamenten und medizinischen Gütern haben dürften.



Premierminister Johnson hat eine Verlängerung der Übergangsphase bisher abgelehnt.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.