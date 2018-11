Der Haushaltsentwurf der britischen Regierung für das kommende Jahr hat eine erste Hürde genommen.

Der Etat-Plan von Schatzkanzler Hammond wurde am Abend in London mit 314 zu 283 Stimmen gebilligt. Hammond hatte Anfang der Woche ein Ende der britischen Sparpolitik und großzügige Steuerentlastungen sowie Finanzspritzen für den seit langem unterfinanzierten nationalen Gesundheitsdienst NHS angekündigt. Die nordirisch-protestantische Partei DUP hatte mit ihrer Ablehnung des Etats gedroht, sollte Premierministerin May in den Brexit-Verhandlungen mit der EU Kompromisse in der Irland-Frage machen. Nach finanziellen Zusagen für Nordirland stimmte die DUP dann aber doch für den Entwurf und ermöglichte somit dessen Billigung. Bis zu einer endgültigen Annahme des Haushalts ist aber mindestens noch eine weitere Abstimmung im Parlament nötig.