Rund ein Jahr nach ihrem Rückzug haben Prinz Harry und Herzogin Meghan die britische Königsfamilie scharf kritisiert.

In einem Interview mit dem Fernsehsender CBS sagte Meghan, sie habe teilweise Suizid-Gedanken gehegt, man habe ihr aber psychologische Hilfe verweigert. Zugleich warf sie dem Königshaus Rufmord und Rassismus vor. So habe es in der Familie Diskussionen gegeben, dass die Haut ihres Sohnes Archie zu dunkel sein könnte. Auch sei das Königshaus bereit gewesen zu lügen, um andere Familienmitglieder zu schützen. Prinz Harry warf seiner Familie mangelnden Rückhalt und fehlendes Verständnis vor. Er habe sich insbesondere von seinem Vater im Stich gelassen gefühlt.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.