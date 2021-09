Im Fall der ermordeten Londonerin Sarah Everard ist ein ehemaliger Polizist zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Nach der Entscheidung des Strafgerichts Old Bailey besteht für den Mann keine Aussicht auf vorzeitige Entlassung. Er hatte gestanden, die Frau am 3. März in Südlondon verschleppt und anschließend vergewaltigt und getötet zu haben. Wie in der Verhandlung bekannt wurde, hatte er die 33-Jährige mithilfe seines Dienstausweises unter dem Vorwand angehalten, dass sie Corona-Regeln missachtet habe. Der Fall hatte in Großbritannien landesweit für Proteste und eine Grundsatzdebatte über Gewalt an Frauen geführt.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.