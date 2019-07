Großbritannien hat angekündigt, eine EU-geführte Schutzmission für die Schifffahrt im Persischen Golf zusammenzustellen.

Entsprechend äußerte sich Außenminister Hunt nach einer Dringlichkeitssitzung des Krisenkabinetts in London. Einzelheiten teilte er nicht mit, betonte aber, sein Land suche keine Konfrontation mit dem Iran.



Am Freitag hatte Teheran einen britischen Tanker in der Straße von Hormuz beschlagnahmt. Hunt bezeichnete das als Akt staatlicher Piraterie.



Vor zwei Wochen setzten britische Behörden einen iranischen Tanker vor der Küste von Gibraltar fest, unter dem Vorwurf, es drohe ein Verstoß gegen EU-Sanktionen gegen Syrien. Der Iran bestreitet dies und sieht das britische Vorgehen als illegal an.