Großbritannien hat angekündigt, eine EU-geführte Schutzmission für die Schifffahrt im Persischen Golf zusammenzustellen.

Hintergrund ist die Häufung von Zwischenfällen an der Straße von Hormus. Außenminister Hunt teilte keine Einzelheiten zu der geplanten Mission mit, betonte aber, sein Land suche keine Konfrontation mit dem Iran. Am Freitag hatte Teheran einen britischen Tanker beschlagnahmt. Vor zwei Wochen war ein iranischer Tanker von britischen Behörden vor der Küste von Gibraltar festgesetzt worden. Er soll Öl für Syrien geladen haben, was gegen EU-Sanktionen verstößt.