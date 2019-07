Großbritannien hat angekündigt, eine EU-geführte Schutzmission für die Schifffahrt im Persischen Golf zusammenzustellen.

Hintergrund ist die Häufung von Zwischenfällen an der Straße von Hormus. Außenminister Hunt teilte keine Einzelheiten zu der geplanten Mission mit. Er betonte, sein Land suche keine Konfrontation mit dem Iran.



Am Freitag hatte Teheran einen britischen Tanker beschlagnahmt. Der Iran gab wechselnde Gründe dafür an. Zuletzt sagte Außenminister Sarif, das Schiff habe gegen internationale Sicherheitsbestimmungen verstoßen. So habe der Tanker seine Signale länger als erlaubt abgeschaltet und falsche Kanäle benutzt. Zuvor hatten Offiziere erklärt, dass es sich um eine Vergeltungsaktion handele. Vor zwei Wochen war ein iranischer Tanker von britischen Behörden vor der Küste von Gibraltar festgesetzt worden.