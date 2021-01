In Großbritannien wird seit heute auch mit dem Vakzin des Unternehmens AstraZeneca und der Universität Oxford gegen das Coronavirus geimpft.

Es hatte in der vergangenen Woche die Zulassung der Gesundheitsbehörde erhalten. Als erstem wurde einem 82-jährigen Dialyse-Patienten an der Oxforder Universitätsklinik der Impfstoff gespritzt. Zunächst stehen nach Regierungsangaben 530.000 Dosen dieses Vakzins zur Verfügung. Insgesamt hat Großbritannien 100 Millionen Dosen bei AstraZeneca bestellt. Das Mittel aus Oxford kann bei Kühlschranktemperaturen gelagert werden, was die Logistik deutlich vereinfacht. In der EU ist es noch nicht zugelassen.



Seit Anfang Dezember wird in Großbritannien wie in anderen europäischen Ländern bereits mit dem Impfstoff des Mainzer Biontech-Unternehmens und des US-Konzerns Pfizer geimpft. Großbritannien ist eines der am schwersten von der Pandemie betroffenen Länder in Europa.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.