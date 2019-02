Großbritannien will einer britischen Anhängerin des so genannten Islamischen Staates die Staatsbürgerschaft entziehen.

Damit soll ihre Rückkehr verhindert werden. Die 19-Jährige ist derzeit in Syrien inhaftiert. Im Alter von 15 Jahren hatte sie sich dem IS angeschlossen.



Medienberichten zufolge geht die Regierung in London davon aus, dass die Frau Anspruch auf die Staatsbürgerschaft Bangladeschs hat, da ihre Familie ursprünglich von dort stammt. Eine Sprecherin des britischen Innenministeriums sagte, um Großbritannien zu schützen, kann laut Gesetz jemandem die Staatsbürgerschaft entzogen werden, wenn die Person nicht in die Staatenlosigkeit entlassen werde. Das Außenministerium in Dhaka teilte aber mit, die Frau habe nie die Staatsbürgerschaft in Bangladesch beantragt.



Auch in Deutschland ist eine Debatte über den Umgang mit IS-Rückkehrern entbrannt. Bundesinnenminister Seehofer hatte erklärt, jeder Fall müsse einzeln geprüft werden. US-Präsident Trump hatte europäische Staaten aufgefordert, nach Syrien und in den Irak ausgereiste Dschihadisten in ihren Heimatländern vor Gericht zu stellen.