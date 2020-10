Großbritanniens Premierminister Johnson bereitet die Wirtschaft seines Landes auf einen harten Brexit vor.

Sollte die EU ihren Ansatz in den Verhandlungen nicht grundlegend ändern, werde es kein Handelsabkommen geben, sagte Johnson. Die EU verhandele nicht ernsthaft. Sein Land müsse sich deswegen ab Januar 2021 auf eine neue Situation einstellen. Ende des Jahres läuft die Übergangszeit ab, in der Großbritannien noch EU-Regeln anwendet. Über die künftigen Beziehungen wird seit längerem ohne Ergebnis verhandelt.

Dlf-Korrespondent: Mischung aus Warnung und Ablenkungsmanöver

Deutschlandfunk-Korrespondent Peter Kapern sieht in Johnsons Äußerungen eine Mischung aus Warnung und Ablenkungsmanöver: Er wolle vom Überschreiten einer roten Linie ablenken. Denn der britische Premier habe ursprünglich angekündigt, dass er am 15. Oktober vom Verhandlungstisch aufstehen werde, wenn bis dahin kein Abkommen erkennbar sei. Nun habe er aber mitgeteilt, dass er weiter verhandeln werde. In Johnsons Äußerungen stecke jedoch auch die Warnung, - die auch die EU immer wieder ausspreche - dass nur noch wenig Zeit bleibe, um ein Abkommen auszuhandeln.

Macron bei Fischereirechten gesprächsbereit

Im Streit zwischen der EU und Großbritannien um die Fischereirechte zeigt sich der französische Präsident Macron gesprächsbereit. Er räumte ein, dass Fischer aus der Europäischen Union künftig wohl nicht mehr mit demselben Zugang zu britischen Gewässern rechnen könnten wie bisher. Die Fangquote ist ein Hindernis bei den Verhandlungen über ein Handelsabkommen. Die Briten wollen diese jährlich neu verhandeln, die Europäische Union lehnt das ab.

EU will weiter verhandeln

Die Europäische Union erklärte, man wolle weiter verhandeln. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen schrieb auf Twitter, die EU arbeite weiter an einem Deal, aber nicht zu jedem Preis. Bundeskanzlerin Merkel hatte nach Beratungen in Brüssel erklärt, die EU habe London gebeten, im Sinne einer Einigung weiter kompromissbereit zu sein. Das schließe ein, dass auch die Europäische Union Kompromisse machen müsse.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.