Großbritannien will mit Großprojekten zum Straßen- und Brückenbau die Wirtschaft beleben.

Wie die Regierung in London mitteilte, sollen dabei auch gezielt Verbindungen zwischen den vier Teilen des Vereinigten Königreichs gestärkt werden. Premierminister Johnson habe eine entsprechende Studie in Auftrag gegeben. Darin werde unter anderem die Machbarkeit einer Brücke zwischen Schottland und Nordirland mit einer Länge von mindestens 32 Kilometern geprüft. Darüber hinaus gehe es um den möglichen Ausbau von Flug-, Straßen und Bahnverbindungen in Schottland, Wales und Nordirland. Weiter hieß es, die Ergebnisse der Studie sollten bis Mitte des kommenden Jahres vorliegen.

