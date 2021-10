Großbritanniens Premierminister Johnson ist Forderungen entgegengetreten, die Einwanderungsregeln zu lockern, um den Mangel an LKW-Fahrern einzudämmen.

Johnson sagte in Leeds, er wolle nicht zu einer Situation zurückkehren, in der die Logistikbranche sich auf die Einwanderung preiswerter Arbeitskräfte stütze und in der Folge die Gehälter nicht stiegen. Die britische Wirtschaft müsse ihre Abhängigkeit von schlecht bezahlten ausländischen Beschäftigten beenden, erklärte Johnson. Dann könne sie zu einer gut bezahlten und hochproduktiven Volkswirtschaft werden.



In Großbritannien sind derzeit etwa 100.000 Stellen von LKW-Fahrern unbesetzt. In der Folge können Supermärkte und Tankstellen nicht mehr ausreichend beliefert werden. Die Regierung ordnete an, dass 100 Fahrer des Militärs eingesetzt werden und stellte 5.000 befristete Visa für ausländische Bewerber in Aussicht. Der Vorsitzende des Verbands der Tankstellenbetreiber (Petrol Retailers Association), Maddison, sagte der BBC, das werde eine willkommene, aber nicht das Problem lösende Hilfe sein. Es reiche einfach nicht zum Transport der benötigten Mengen.



Die in den letzten Wochen aufgetretenen Probleme in den Versorgungs- und Lieferketten werden unter anderem mit dem Brexit in Verbindung gebracht. Nach Angaben von Wirtschaftsminister Kwarteng ist in den Treibstofflagern genug Sprit vorhanden. Infolge des EU-Austritt haben viele EU-Arbeitnehmer, darunter Zehntausende Lkw-Fahrer, Großbritannien verlassen. Die konservative Regierung von Premierminister Johnson bestreitet, das die Engpässe primär mit dem Brexit zu tun hätten. Sie macht dafür vor allem Hamsterkäufe verantwortlich.

