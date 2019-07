Der frühere britische Außenminister Johnson ist neuer Premierminister.

Königin Elisabeth die Zweite beauftragte den Tory-Politiker mit der Regierungsbildung. Kurz zuvor hatte Johnsons Vorgängerin May ihren Rücktritt eingereicht.



Finanzminister Hammond, Justizminister Gauke und Entwicklungsminister Stewart legten ihre Ämter nieder. Sie hatten bereits in der vergangenen Woche angekündigt, nicht für ein Kabinett unter der Führung Johnsons zur Verfügung zu stehen.



Hammond warnte, dass die Ungewissheit über die Form des Austritts aus der Europäischen Union für Unsicherheit in der Wirtschaft sorge. Johnson hat erklärt, Großbritannien notfalls auch ohne Austrittsvertrag bis zum 31. Oktober aus der EU zu führen.