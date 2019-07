Wer neuer Premierminister in Großbritannien wird, hat weitreichende Folgen für das Land und die EU. Das Ergebnis wird nach Angaben der Konservativen Partei zwischen 12 und 13 Uhr MESZ verkündet. Der neue Regierungschef könnte Boris Johnson heißen.

Der ehemalige Außenminister ist der klare Favorit. In einer vorab veröffentlichten Online-Umfrage der Website Conservative Home unter 1.199 Tory-Mitgliedern erhielt Johnson 73 Prozent der Stimmen. Seinem Konkurrenten, Außenminister Jeremy Hunt, werden nur geringe Chancen eingeräumt. Die Briefwahl unter den 160.000 Mitglieder der Konservativen Partei endete am Montag um 18 Uhr MESZ.

Wie es mit dem Brexit weitergeht

Da das britische Unterhaus dem von der scheidenden Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag nicht zugestimmt hat, wurde der Austritt Großbritanniens mehrfach verschoben, nun soll der 31. Oktober der entscheidende Stichtag sein. Johnson versprach, das Land "um jeden Preis" in dieser Frist aus der EU zu führen - also auch ohne Austrittsabkommen. Hunt gab sich zumindest beim Versprechen des Datums zurückhaltender. Er selbst hatte beim Brexit-Referendum für einen Verbleib in der EU gestimmt.



Ein Brexit ohne Abkommen gilt vor allem für die Wirtschaft als Gefahr - auf der britischen Seite, aber auch auf der Seite der EU. Johnson wird den "harten" Brexit bei einem Sieg wohl als Druckmittel einsetzen, um doch noch Änderungen an dem Austrittsvertrag vornehmen zu können.

Welche Folgen es für die Regierung gibt

In der Parteibasis - und die entscheidet - hat Johnson den größeren Rückhalt als Hunt. Allerdings gibt es in der bisherigen Regierung durchaus Widerstand gegen Johnson. Am Montag erklärte der proeuropäische Außenstaatssekretär Alan Duncan seinen Rücktritt. Am Wochenende hatten bereits Finanzminister Philip Hammond und Justizminister David Gauke ihren Rücktritt für den Fall von Johnsons Sieg bei der parteiinternen Wahl angekündigt. Bei einem Wahlerfolg dürfte Johnson ohnehin auf einigen Posten Wechsel vornehmen.

Wann der neue Premierminister im Amt ist

Am Mittwoch wird die britische Königin Elizabeth II. den neuen Parteichef der Konservativen mit der Regierungsbildung beauftragen. Der neue Premierminister hat dann mit dem Brexit direkt eine große Aufgabe, die das Land und die Partei spaltet.



Die britische EU-Abgeordnete von Wiese sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), sie fürchte, dass Johnson Großbritannien mit einem "No-Deal-Abkommen" an den Rande des Abgrundes führen werde. Johnson sei skrupellos und denke nur an sich selbst, betonte die Politikerin von den Liberaldemokraten.