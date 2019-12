Die konservative Partei von Premierminister Johnson hat laut Prognosen die Parlamentswahl in Großbritannien mit absoluter Mehrheit gewonnen. Johnson sprach in einer ersten Reaktion von einem "starken Mandat" für den Brexit. Labour-Chef Corbyn deutete seinen Rückzug an.

Einer Prognose zufolge, die auf Nachwahlbefragungen beruhte, holen die Tories 368 der 650 Sitze im Parlament und damit die absolute Mehrheit. Corbyns Labour-Partei gewinnen demnach 191 Sitze. Die Schottische Nationalpartei erreicht 55 Sitze, die Liberaldemokraten kommen auf 13. Beide Parteien wollen den Brexit stoppen.



Auch nach Berechnungen von BBC und Sky News haben die Konservativen die Wahl klar gewonnen. Die beiden Sender bezogen sich auf die Auszählung von mehr als einem Drittel der Wahlkreise.



Premierminister Johnson nannte den voraussichtlichen Ausgang der Wahl ein "starkes Mandat" für seinen Brexit-Kurs. Er habe aber nicht nur den Auftrag, den Austritt aus der EU zu vollziehen, sondern das Land zu einen und in die Zukunft zu führen. Bereits nach Bekanntgabe der ersten Prognosen am Abend hatte Johnson seine Anhänger zum Feiern aufgerufen. Johnson wird aller Wahrscheinlichkeit nach versuchen, Großbritannien Ende Januar aus der EU zu führen.



Der Labour-Vorsitzende Corbyn kündigte an, seine Partei nicht in einen weiteren Wahlkampf führen zu wollen. Einen sofortigen Rücktritt lehnte er jedoch ab. Vielmehr wolle er während eines "Reflexionsprozesses" Parteichef bleiben.

EU bereit zum Verhandeln

Die Europäische Union hat ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der nächsten britischen Regierung beim Vorantreiben des Brexits signalisiert. Die Staats- und Regierungschefs würden heute eine "starke Botschaft" senden, versprach EU-Ratspräsident Michel. Auch Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, die EU sei für die Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens bereit.