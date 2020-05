Der britische Premierminister Johnson hat angekündigt, die Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise bis Anfang Juni zu verlängern.

Da es aber gelungen sei, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, könne man in langsamen Schritten mit Lockerungen beginnen, sagte Johnson in einer Fernseh-Ansprache. Wer nicht von zuhause aus arbeiten könne, werde ermutigt, ab morgen wieder zur Arbeit zu gehen. Sportliche Aktivitäten im Freien seien ab Mittwoch wieder ohne Zeitbeschränkung möglich. Es bleibe aber wichtig, Abstand zu halten. Ab 1. Juni solle der Unterricht an den Grundschulen schrittweise aufgenommen werden. Auch weitere Geschäfte könnten dann öffnen; einen Monat später auch Bars und Restaurants.



Die Lockerungen werden allerdings nicht überall in Großbritannien gebilligt. Unter anderem die schottische Regierungschefin Sturgeon kritisierte, dass die Regierung in London ihren Slogan von "bleibt zuhause" in "bleibt wachsam" geändert hatte. In den britischen Landesteilen England, Schottland, Nordirland und Wales unterscheiden sich die Einschränkungen zum Teil.



Das Vereinigte Königreich ist von der Corona-Pandemie schwer getroffen, nach Behördenangaben starben bisher fast 32.000 Menschen.