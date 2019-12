Gut eine Woche nach seinem Wahlsieg legt der britische Premierminister Johnson dem neuen Parlament heute das Austrittsabkommen mit der EU zur Abstimmung vor.

Gleichzeitig soll eine Verlängerung der bis Ende 2020 vorgesehenen Übergangsfrist ausgeschlossen werden. Eine Mehrheit für das Abkommen gilt als sicher, da Johnsons Konservative Partei einen Vorsprung von 80 Sitzen im Unterhaus hat. Dadurch könnte der EU-Austritt nach mehrfacher Verschiebung am 31. Januar tatsächlich vollzogen werden. Bis Ende 2020 will Johnson dann ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union aushandeln.



Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Barley, äußerte Zweifel daran, dass dieser Zeitplan eingehalten wird. Je mehr die Briten von den bisherigen Regelungen abweichen wollten, desto schwieriger würden die Verhandlungen, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. Es sei ein großes Anliegen der EU, dass vor ihren Grenzen kein Steuerflucht- und Arbeitnehmer-Dumping-Paradies entstehe. Zudem könne es sein, dass auch die nationalen Parlamente einem solchen Abkommen zustimmen müssten.



Klar ist für Barley: Die Wahl habe für Johnson in Großbritannien selbst vieles einfacher gemacht, das Verhältnis zur EU aber bleibe kompliziert.