Der frühere britische Außenminister Johnson hat versprochen, dass Großbritannien, wenn er Premierminister werden sollte, am 31. Oktober die Europäische Union verlassen wird.

Notfalls werde er das ohne Vereinbarung mit Brüssel durchsetzen, sagte Johnson der BBC. Er strebe keinen ungeregelten Brexit an, aber man müsse sich darauf vorbereiten. - Johnson gilt als Favorit für den Vorsitz der britischen Konservativen und damit des Premierministers. Die 160.000 Parteimitglieder stimmen bis Ende Juli per Briefwahl zwischen ihm und Außenminister Hunt ab. Die bisherige Premierministerin May gibt ihr Amt auf, weil der von ihr ausgehandelte EU-Austrittsvertrag keine Mehrheit im Londoner Parlament gefunden hat.