Großbritanniens Premierminister Johnson strebt vorgezogene Wahlen am 15. Oktober an.

Er sagte in einer Parlamentsdebatte, wenn Oppositionsführer Corbyn ein Gesetz gegen die Strategie seiner Regierung in den Brexit-Verhandlungen unterstütze, müsse die Bevölkerung Großbritanniens "ihre Sichtweise" zum Ausdruck bringen können. Für das Ansetzen vorgezogener Neuwahlen benötigt Johnson eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Unterhaus. Gegen seinen Willen werden die Abgeordneten heute über einen Gesetzentwurf abstimmen, der einen No-Deal-Brexit, also einen EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen, verhindern soll.



Die EU-Kommission hat für den Fall eines ungeregelten Brexits Nothilfen für die Mitgliedstaaten beschlossen. Sie will pro Jahr 500 Millionen Euro aus einem Fonds freigeben, der bisher nach Naturkatastrophen zur Verfügung stand. Mit dem Geld sollen nun wirtschaftliche Folgen eines drohenden No-Deal-Brexits abgefedert werden. Allein in Irland wird befürchtet, dass 30.000 Arbeitsplätze verloren gehen könnten. Die EU-Kommission forderte Behörden und Unternehmen in den Mitgliedstaaten auf, sich zügig auf einen ungeregelten Austritt Großbritanniens vorzubereiten.



Detaillierte, aktuelle Informationen zu den Entwicklungen in Großbritannien finden Sie auch in unserem Newsblog.