Der neue Vorsitzende der britischen Konservativen, Johnson, übernimmt heute auch das Amt des Premierministers.

Seine Vorgängerin May wird zuvor bei Königin Elisabeth der Zweiten im Buckingham-Palast erwartet, wo sie ihren Rücktritt einreicht. May war drei Jahre lang Premierministerin. Ihr war es nicht gelungen, den mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag durch das Parlament zu bringen.



Am späten Nachmittag empfängt die Königin Johnson, um ihm den Regierungsauftrag zu erteilen. Der neue Premier hat mehrfach erklärt, den Austritt aus der Europäischen Union Ende Oktober notfalls auch ohne Abkommen zu vollziehen. Sein Amtsantritt wird außerdem von dem Konflikt um den im Iran festgesetzten britischen Tanker begleitet.