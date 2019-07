Die beiden Kandidaten für das Amt des britischen Premierministers, Johnson und Hunt, haben sich in einer Fernsehdebatte einen Schlagabtausch geliefert.

Hunt sagte, beim geplanten Austritt aus der Europäischen Union biete Johnson nichts als blinden Optimismus. Wer den Brexit zu einem Erfolg machen wolle, müsse die Details kennen. Johnson wiederum hielt Hunt vor, eine erneute Verschiebung des Austritts über den 31. Oktober hinaus nicht auszuschließen. Die Mitglieder der konservativen Partei in Großbritannien entscheiden per Briefwahl, welcher der beiden Politiker Vorsitzender der Tories und damit neuer Premierminister wird. Das Ergebnis soll am 23. Juli vorliegen.