Die beiden Kandidaten für den Parteivorsitz der Konservativen in Großbritannien, Johnson und Hunt, haben sich erstmals der Parteibasis präsentiert.

Bei der ersten von 16 Regionalkonferenzen stellten sich die Politiker in Birmingham den Fragen von Tory-Mitgliedern.



Johnson sagte, mit der richtigen Energie und dem richtigen Einsatz könne man erfolgreiche Nachverhandlungen über den Austritt aus der Europäischen Union führen. Er hat mehrfach gesagt, dass er Großbritannien auf jeden Fall am 31. Oktober aus der EU führen würde, mit oder ohne Vertrag.



Auch Hunt sagte, wenn die EU sich nicht bewege, müsse es einen Brexit ohne Vertrag geben. Das wirtschaftliche Risiko eines solchen harten Austritts sei wesentlich geringer als das politische Risiko, ganz auf den Brexit zu verzichten.



Brüssel lehnt Nachverhandlungen bisher kategorisch ab.



Bis Ende Juli sollen die etwa 160.000 Mitglieder der Konservativen Partei per Briefwahl über den neuen Vorsitzenden abstimmen, der dann auch neuer Premierminister wird.