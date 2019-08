Der britische Premierminister Johnson hat in einem Telefonat mit EU-Kommissionspräsident Juncker seine Position im Brexit-Streit bekräftigt.

Johnson sagte, es werde kein Abkommen geben, sollte die sogenannte Backstop-Regelung nicht gestrichen werden. Großbritannien werde die EU am 31. Oktober verlassen - egal unter welchen Umständen. Juncker blieb in der Frage ebenfalls unnachgiebig. Die Unterstützung der EU-Länder für Irland sei unerschütterlich.



Vertreter der britischen Opposition hatten heute ein gemeinsames Vorgehen vereinbart, um einen EU-Austritt ohne Abkommen abzuwenden. In einer Erklärung hieß es, man werde tun, was immer nötig sei, um Johnson daran zu hindern, das Parlament zu umgehen.