In Großbritannien hat Premierminister Johnson zugesichert, das Gesundheitssystem des Landes vor einem Ausverkauf zu schützen.

Die oppositionelle Labour-Partei hatte der Regierung vorgeworfen, die Gesundheitsdienste in Handelsgesprächen mit den USA zur Disposition zu stellen. Johnson erklärte am Rande einer Wahlkampfveranstaltung, er garantiere, dass der "National Health Service" unter keinen Umständen Gegenstand der Verhandlungen werde. In Großbritannien wird in gut zwei Wochen ein neues Parlament gewählt.