Im Rennen um das Amt des britischen Premierministers hat der frühere Außenminister Johnson seine Pläne vorgestellt.

Zum Auftakt seiner Kampagne versprach er den Briten einen zügigen Brexit bis spätestens Oktober. Eine weitere Verschiebung wäre eine Niederlage, so Johnson. Er bekräftigte zugleich, das mit der EU verhandelte Brexit-Abkommen nachverhandeln zu wollen.



Johnson ist einer von zehn Kandidaten, die sich um die Nachfolge von Premierministerin May bewerben. May war mehrfach daran gescheitert, ein mit der EU verhandeltes Abkommen durch das britische Parlament zu bringen. In der Folge trat sie von der Parteispitze der Konservativen zurück und wird auch das Amt als Regierungschefin abgeben.