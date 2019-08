Der britische Premierminister Johnson hat die Abgeordneten vor einer Blockade des Brexits gewarnt.

Wenn Großbritannien auf Betreiben des Unterhauses nicht wie vorgesehen am 31. Oktober aus der EU austrete, werde dem Vertrauen in die Politik dauerhaft Schaden zugefügt, sagte Johnson im Fernsehsender Sky News. Die Abgeordneten hätten nach dem Brexit-Referendum 2016 versprochen, das Ergebnis umzusetzen.



Johnson hatte eine Verlängerung der traditionellen Parlamentspause im September bis zum 14. Oktober verfügt. Dies gibt den Abgeordneten deutlich weniger Zeit, einen ungeregelten EU-Austritt noch per Gesetz zu verhindern. Ein Gericht in Edinburgh lehnte einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen die Verlängerung ab. Die Hauptverhandlung soll in einer Woche stattfinden. Ähnliche Klagen wurden vor Gerichten in Belfast und London eingereicht.