Der britische Premierminister Johnson hat Vorwürfe des Amtsmissbrauchs während seiner Zeit als Bürgermeister in London zurückgewiesen.

Er habe sich an die Vorschriften gehalten und sei sehr stolz auf das, was er als Bürgermeister gemacht habe, sagte Johnson der BBC kurz vor Beginn des Parteitags der Konservativen in Manchester.



Johnson war von 2008 bis 2016 Bürgermeister von London. Ihm wird vorgeworfen, in dieser Zeit eine US-amerikanische Geschäftsfrau unter anderem bei Fördergeldern und Teilnahmen an Reisen begünstigt zu haben.