Nach dem deutlichen Sieg der Konservativen Partei sieht der britische Premierminister Johnson ein klares Mandat, den Brexit rasch zu vollziehen. Mit dem Ergebnis könne er das EU-Austrittsabkommen bis Ende Januar durchs Parlament bringen, sagte Johnson in London.

Am Mittag hatte Königin Elisabeth II. dem Premier den Auftrag zur Bildung der neuen Regierung erteilt. Die Tories verfügen im Parlament künftig über eine absolute Mehrheit. Die Labour Partei erhielt das schlechteste Ergebnis seit 1935. Deren Vorsitzender Corbyn kündigte an, in wenigen Monaten zurückzutreten. In Schottland setzten sich nationalistische Kräfte durch, die für einen Verbleib in der Europäischen Union sind. Auch in Nordirland waren nationalistische Kandidaten erfolgreich.

Von der Leyen: Zeit ist extrem knapp

Der Ausgang der vorgezogenen Parlamentswahl in Großbritannien hat den zweiten und letzten Tag des EU-Gipfels in Brüssel geprägt. Kommissionspräsidentin von der Leyen mahnte rasche Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zu Großbritannien an. Sie sagte, die Zeit sei extrem kurz, um vor Ende 2020 eine Einigung mit Großbritannien zu erzielen. Man strebe in den Verhandlungen über ein Handelsabkommen einen Verzicht auf Zölle, Quoten und Dumping an. Es sei auch wichtig, eine enge Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen zu wahren.



Bundeskanzlerin Merkel erklärte, sie erwarte komplizierte Verhandlungen und gehe nicht davon aus, dass Premierminister Johnson eine Verlängerung der Übergangsphase über 2020 hinaus beantragen werde. Bis dahin gebe es aber eine Vielzahl an Themen zu klären, von Handel über Fischerei bis zu Cybersicherheit. "Größter Knackpunkt" sei der hohe Zeitdruck. EU-Ratspräsident Michel sagte, man werde ein Abkommen nicht um jeden Preis abschließen. Bedingung sei Ausgewogenheit.

Trump: "Gewaltiger neuer Handelsvertrag" möglich

US-Präsident Trump gratulierte Johnson zur Wahl. Dieser habe einen großartigen Sieg eingefahren. Die USA und Großbritannien könnten nach dem Brexit einen "gewaltigen neuen Handelsvertrag" abschließen. Russland hofft indes auf bessere Beziehungen zwischen Moskau und London. Putin warb in einem Glückwunschschreiben für einen konstruktiven Dialog zwischen den beiden Ländern.



