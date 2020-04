Der britische Premierminister Johnson will morgen die Amtsgeschäfte wieder aufnehmen.

Dann werde er nach überstandener Covid-19-Erkrankung in seinen Regierungssitz in der Downing Street zurückkehren, heißt es in übereinstimmenden Meldungen. Johnson hat sich in den vergangenen Wochen auf seinem Landsitz Chequers nahe London erholt. Zuvor verbrachte er wegen der Lungenkrankheit eine Woche im Krankenhaus, davon drei Tage auf der Intensivstation. In dieser Zeit führte Außenminister Raab stellvertretend die Regierung.