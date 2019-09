Der britische Premierminister Johnson will Neuwahlen beantragen, falls die Abgeordneten im Unterhaus einen No-Deal-Brexit per Gesetz unterbinden.

Das kündigte Johnson am späten Abend an, nachdem sich eine Mehrheit der Abgeordneten dafür entschieden hatte, einen entsprechenden Gesetzentwurf im Parlament zuzulassen. 328 Parlamentarier stimmten dafür, 301 dagegen. Das Abstimmungsverhalten einiger Tories hat offenbar direkte Konsequenzen: Nach Informationen der BBC sollen 21 Mitglieder aus der konservativen Regierungspartei ausgeschlossen werden.



Das Unterhaus entscheidet heute über den Gesetzentwurf gegen einen Brexit ohne Abkommen. Er sieht vor, dass der mögliche Austritt Großbritanniens aus der EU um drei Monate verschoben wird, um einen No-Deal-Brexit am 31. Oktober zu verhindern. Eine Abstimmung über Johnsons Antrag auf eine Neuwahl könnte ebenfalls noch heute erfolgen.