Der britische Premierminister Johnson trifft einem Medienbericht zufolge konkrete Vorkehrungen, um die vom Parlament angestrebte Brexit-Verschiebung zu verhindern.

Johnsons Berater hätten dazu eine Strategie ausgearbeitet, meldete der "Daily Telegraph". Demnach würde Johnson sich zwar an das vom Parlament entworfene Gesetz halten und die EU um eine Verschiebung des Austrittstermins bitten. Parallel würde er aber in einem Brief erklären, dass die Regierung gegen eine Verschiebung über den 31. Oktober hinaus sei.



Das Gesetz sieht vor, dass die Regierung bei den EU-Partnern eine abermalige Verlängerung der Brexit-Frist beantragen muss, sollte bis zum 19. Oktober kein mehrheitsfähiges Abkommen mit Brüssel gelingen.



Heute stimmt das britische Parlament erneut über die von Johnson angestrebte Neuwahl am 15. Oktober ab. Dafür wäre allerdings die Zustimmung von zwei Dritteln aller Abgeordneten erforderlich, mit der derzeit aber nicht zu rechnen ist.