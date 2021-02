Nach einem erfolgreichen Start der Impfkampagne will der britische Premierminister Johnson bekanntgeben, wie die Corona-Beschränkungen gelockert werden sollen.

Johnson hat einen vorsichtigen, aber unwiderrufbaren Ausstieg angekündigt. Britischen Medienberichten zufolge wird der Weg zurück zur Normalität am 8. März zunächst mit der Öffnung der Schulen beginnen. Außerdem sollen Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen dann wieder Besuch bekommen dürfen. Zudem könnten zunächst Treffen zweier Haushalte im Freien sowie Outdoor-Aktivitäten wie Golf oder Tennis möglich sein. Für Einzelhandel und Gastronomie dürfte es noch länger dauern, bis sie wieder öffnen dürfen.



In England gilt seit dem 5. Januar der bereits dritte Lockdown mit weitreichenden Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Großbritannien ist eines der am schwersten von der Pandemie getroffenen Länder Europas.

