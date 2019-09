Am ersten Sitzungstag nach Aufhebung der parlamentarischen Zwangspause hat der britische Premierminister Boris Johnson die Opposition zu einem Misstrauensvotum aufgerufen. "Sie haben bis zum Ende der Sitzung heute Zeit, um einen Antrag einzureichen und wir können morgen eine Abstimmung haben", erklärte der Regierungschef im Unterhaus. Dort verfügt er über keine eigene Mehrheit mehr.

Bereits zwei Mal hatte der Premier versucht, selbst eine Neuwahl herbeizuführen. Beide Male verfehlte er die nötige Zweidrittelmehrheit. Für ein Misstrauensvotum würde bereits eine einfache Mehrheit ausreichen.

Labour lehnt ab

Da Johnson selbst eine Wahl anstrebt, wäre eine relativ kleine Zahl an Oppositionsabgeordneten genug, um die Regierung zu Fall zu bringen. Bevor es zur Neuwahl kommt, hätte die Opposition jedoch 14 Tage Zeit, um eine alternative Regierung auf die Beine zu stellen. Johnson müsste in diesem Fall darauf hoffen, dass dies nicht gelingt. Für die Labour-Partei erwiderte Parteichef Corbyn, er lehne ein Misstrauensvotum ab. Mit seiner Partei werde es eine Neuwahl erst geben, wenn die Regierung vorher in Brüssel eine erneute Verschiebung des Brexits beantragt habe.

Die Richter des Obersten Gerichts hatten einstimmig die von Johnson verhängte fünfwöchige Zwangspause des Parlaments gekippt. Kritiker werfen Johnson vor, er habe versucht, die parlamentarischen Rechte des Unterhauses im Brexit-Prozess auszuhebeln, um notfalls einen EU-Austritt ohne Abkommen am 31. Oktober durchsetzen zu können.