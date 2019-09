Die BBC nennt es ein "historisches Urteil": Das oberste britische Gericht hat die von Premierminister Boris Johnson auferlegte fünfwöchige Zwangspause des Parlaments für rechtswidrig erklärt. Schon morgen treten die Abgeordneten wieder zusammen.

Johnson gab sich ungerührt. Das Urteil sei falsch, er werde es aber respektieren, sagte er am Rande der UNO-Vollversammlung in New York. Großbritannien werde nach der derzeitigen Rechtslage die EU am 31. Oktober verlassen, komme was wolle. Der Premierminister fügte hinzu, die Verhandlungen über den Ausstiegsvertrag mit Brüssel würden durch "solche Dinge" nicht einfacher. Erneut forderte Johnson Neuwahlen.



Die schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon sagte, sie glaube nicht daran, dass Großbritannien die EU tatsächlich Ende Oktober verlassen werde. Wie Oppositionschef Jeremy Corbyn und andere Politiker forderte sie Johnson zum Rücktritt auf. Sein Büro wies das zurück.



Die Anti-Brexit-Aktivistin Gina Miller sagte, entscheidend an dem Urteil sei, dass auch der Premierminister nicht über dem Gesetz stehe.



Die Erläuterung des Urteils klingt in den Worten der Vorsitzenden Richterin Lady Brenda Hale mehr als deutlich: Die Zwangspause hindere die Abgeordneten in extremer Weise an der Ausübung ihres verfassungsmäßigen Auftrags. Das Parlament habe aber ein Recht darauf, in der Zeit vor einem wichtigen Ereignis wie dem geplanten EU-Austritt seine Arbeit machen zu können.



Alle elf Richter des Supreme Court entschieden einstimmig, dass die Suspendierung des Parlaments nichtig ist.



Der Brexit-Beauftragte im EU-Parlament, Guy Verhofstadt, twitterte: "Der Rechtsstaat in Großbritannien ist quicklebendig."