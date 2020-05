Der in die Kritik geratene Chefberater des britischen Premierministers Johnson, Cummings, soll weitere Male gegen die Corona-Auflagen verstoßen haben.

Das berichten britische Medien unter Berufung auf Augenzeugen. Danach wurde Cummings noch an anderen Tagen in der Grafschaft Durham gesehen. Eine Reise, die der Regierungsberater trotz Lockdowns Ende März dorthin gemacht hatte, hatte Rücktrittsforderungen laut werden lassen. Johnson stellte sich indes hinter Cummings. Sein Sprecher erklärte, der Berater habe sich an die Auflagen gehalten.



Cummings war mit seiner an Covid-19 erkrankten Frau und seinem Sohn zu seinen Eltern ins mehr als 400 Kilometer entfernte Durham gefahren.