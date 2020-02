Der britische Finanzminister Javid ist zurückgetreten.

Der überraschende Schritt erfolgte gleichzeitig mit einer Kabinettsumbildung durch Premierminister Johnson. Der Rückzug Javids wurde durch Streitigkeiten mit Johnson ausgelöst. Javid erklärte in London, der Premier habe von ihm verlangt, dass er alle seine Berater entlassen solle. Kein Minister mit Selbstachtung könne solche Konditionen akzeptieren. Hintergrund ist offenbar, dass Johnson selbst stärkeren Einfluss auf die Finanzpolitik nehmen will.



In seinem Rücktrittsschreiben betont Javis an Johnson gewandt, es sei für eine Regierung unerlässlich, dass sie Menschen in ihren Reihen habe, die deutlichen und aufrichtigen Rat geben könnten.



Neuer Finanzminister wird der bisherige Stellvertreter Sunak.



Im Rahmen der Kabinettsumbildung mussten eine Reihe von Ministern ihre Posten aufgeben, darunter Wirtschaftsministerin Leadsom und Nordirland-Minister Smith. Neben Außenminister Raab behielten dagegen Innenministerin Patel und Vizepremier Gove ihre Ämter.



Bereits morgen soll die Regierung in neuer Zusammensetzung tagen. Anfang März beginnen die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU.