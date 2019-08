Die knappe Mehrheit des neuen britischen Premierministers Johnson im Parlament ist auf nur noch eine Stimme geschrumpft.

Seine konservativen Tories verloren bei einer Nachwahl ihren Sitz in einem Wahlkreis im Osten von Wales. Das Mandat ging stattdessen an die pro-europäischen Liberaldemokraten. Im Unterhaus haben die Konservativen und ihr Koalitionspartner DUP aus Nordirland damit nur noch 320 Sitze gegenüber den 319 Abgeordneten aller Oppositionsparteien. Johnson will Großbritannien bis spätestens 31. Oktober aus der Europäischen Union herausführen. Er hat wiederholt betont, dies notfalls auch ohne Abkommen durchsetzen zu wollen.



In diesem Fall verlöre das Land über Nacht den Zugang zum Binnenmarkt. Zugleich träten automatisch Zölle in Kraft.