Das Kabinett der britischen Premierministerin May befasst sich in London mit dem Entwurf des Brexit-Abkommens.

May warb um Zustimmung und betonte, die Einigung setze den Willen des britischen Volkes um. Mehrere konservative Abgeordnete haben die Kabinettsmitglieder aufgerufen, gegen den Text zu stimmen. Die britische Regierung und die Europäische Union hatten sich auf eine Übergangsphase für den Austritt Großbritanniens geeinigt. Auch in der Nordirland-Frage soll es gelungen sein, eine Lösung zu finden.



Justizstaatssekretär Stewart sprach in der BBC von einer wirklich guten Vereinbarung. Großbritannien erhalte dadurch die Möglichkeit, im Binnenmarkt für Industrieprodukte zu verbleiben, aber zugleich die Einwanderung zu kontrollieren.