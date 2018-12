Das britische Kabinett berät darüber, wie ein Austritt Großbritanniens aus der EU ohne Abkommen vonstatten gehen könnte.

Ein sogenannter harter Brexit wird 101 Tage vor dem Austrittsdatum am 29. März immer wahrscheinlicher. Der Minister für Gemeinden und Wohnungsbau, Brokenshire, sagte dem Radiosender BBC, es sei daher angebracht, sich darauf vorzubereiten. Premierministerin May hofft noch darauf, ihre mit der EU ausgehandelte Vereinbarung durch das Parlament zu bringen. In der dritten Januarwoche stimmen die Abgeordneten über das Vertragswerk ab.



Morgen will auch die EU-Kommission über einen möglichen Austritt ohne Abkommen beraten.