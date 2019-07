Das neue britische Kabinett tritt heute zum ersten Mal zusammen.

In der Regierung des neuen Premierministers Johnson überwiegen Brexit-Hardliner und langjährige politische Weggefährten des Tory-Politikers. Wie aus der Downing Street in London verlautete, wird der frühere Innenminister Javid Schatzkanzler. Die Tory-Politikerin Patel wird Innenministerin. Brexit-Minister Barclay bleibt im Amt. Johnsons unterlegener Konkurrent bei der Wahl des Tory-Parteivorsitzenden, der bisherige Außenminister Hunt, wird dem Kabinett nicht angehören. Sein Amt übernimmt stattdessen der ehemalige Brexit-Minister Raab. Mehrere Minister der bisherigen Regierung hatten vor Johnsons Ernennung erklärt, nicht für ein Kabinett unter dem neuen Premier zur Verfügung zu stehen.



Königin Elisabeth die Zweite hatte Johnson gestern Nachmittag mit der Regierungsbildung beauftragt. In einer anschließenden Rede bekräftigte er, Großbritannien werde die EU am 31. Oktober ohne Wenn und Aber verlassen. Er wolle aber weiterhin ein besseres Abkommen mit der EU aushandeln. Dazu sagte der irische Regierungschef Varadkar, dies sei bar jeglicher Realität.