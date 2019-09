Das britische Unterhaus hat den Antrag von Premierminister Boris Johnson auf Neuwahlen abgelehnt. Die Abgeordneten stimmten mit 298 Stimmen dafür, 56 vortierten dagegen. Damit verfehlte Johnson die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit.

Johnson hatte während der Debatte betont, wenn er nach dem 15. Oktober noch Premierminister sei, werde er auf jeden Fall wie geplant Ende desselben Monats den Austritt aus der Europäischen Union vollziehen.

Niederlage für Johnson im Unterhaus

Im britischen Unterhaus hatten sich die Gegner eines ungeregelten Brexit zuvor durchgesetzt. Gegen den Willen von Premierminister Johnson billigten die Abgeordneten auch in dritter Lesung mit 327 zu 299 Stimmen ein Gesetz, das einen ungeregelten EU-Austritt verhindern soll. Das Gesetz soll Johnson dazu zwingen, in Brüssel um eine dreimonatige Verlängerung der Brexit-Frist zu bitten, falls bis zum 19. Oktober kein Abkommen mit der EU ratifiziert worden ist. Der Premierminister pocht dagegen auf einen Austritt wie geplant am 31. Oktober - mit oder ohne Vertrag.



Der Gesetzentwurf, dem das Unterhaus zugestimmt hat, muss nun im Oberhaus gebilligt werden. Dort drohen allerdings Befürworter eines ungeregelten Brexits, den Entwurf durch Geschäftsordnungstricks zu verhindern.