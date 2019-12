Die konservative Partei von Premierminister Johnson hat die Parlamentswahl in Großbritannien mit absoluter Mehrheit gewonnen. Johnson wertete das Ergebnis als "starkes Mandat" für die Umsetzung des Brexit. Labour-Chef Corbyn kündigte an, nicht noch einmal für seine Partei in den Wahlkampf zu ziehen.

Inzwischen sind 642 der 650 Wahlkreise ausgezählt. Davon gehen mindestens 358 an Johnsons Torys - deutlich mehr als die absolute Mehrheit von 326 Sitzen. Mit Auszählung der restlichen Wahlkreise dürfte die Zahl weiter steigen. Die Labour-Partei kommt nach den aktuellen Zahlen auf mindestens 203 Sitze. Die Schottische Nationalpartei liegt bei 48, die Liberaldemokraten bei 11 und die nordirische DUP bei 8 Sitzen. Weitere 14 Sitze gehen an unabhängige Kandidaten.

"Historisches Ergebnis"

Johnson sprach von einem historischen Ergebnis. Die Torys hätten ein mächtiges Mandat, um den Brexit umzusetzen. Er strebt den Austritt aus der Europäischen Union für Ende Januar 2020 an.



Labour-Chef Corbyn erklärte, seine Partei in keine weitere Wahl mehr zu führen. Einen sofortigen Rücktritt lehnte er ab. Er wolle während eines "Reflexionsprozesses" Parteichef bleiben.

EU bereit zum Verhandeln

Die Europäische Union signalisierte Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der neuen britischen Regierung. Die Staats- und Regierungschefs würden heute eine "starke Botschaft" senden, versprach EU-Ratspräsident Michel. Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, die EU sei für die Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens bereit.



Hier geht es zu unserem Live-Blog aus der Wahlnacht.