Die britische Königin Elisabeth II. hat US-Präsident Biden und dessen Frau Jill auf Schloss Windsor empfangen.

Die 95-jährige und ihre Gäste nahmen zunächst eine Parade der Ehrengarde ab. Anschließend gingen sie zu Beratungen ins Schloss. Nach dem Besuch sagte Biden am Flughafen Heathrow zu Pressevertretern, Elisabeth sei "sehr liebenswürdig" gewesen. Sie habe ihn zu den Präsidenten Russlands und Chinas, Putin und Xi Jinping, befragt. Sie habe sie ihn an seine Mutter erinnert, fügte Biden hinzu.



Der Präsident hatte bereits beim G7-Gipfel in Cornwall Gelegenheit gehabt, die Königin zu treffen. Sie nahm am ersten Tag des Treffens an einem Empfang teil und sorgte für Erheiterung, weil sie es sich nicht nehmen ließ, eine Torte mit einem Säbel statt mit einem Messer anzuschneiden. Mit Ausnahme von Lyndon B. Johnson hat Elisabeth II. während ihrer 69 Jahre auf dem Thron alle US-Präsidenten getroffen.



Biden ist inzwischen in Brüssel eingetroffen. Dort nimmt er am Montag am NATO-Gipfel und am Dienstag am EU-USA-Gipfel teil. Zum Abschluss seiner Europa-Reise trifft er am Mittwoch den russischen Präsidenten Putin in Genf.

