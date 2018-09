Die britischen Konservativen kommen heute in Birmingham zu einem viertägigen Parteitag zusammen.

Im Mittelpunkt dürfte dabei der Brexit-Kurs von Parteichefin und Premierministerin May stehen. Ihr innerparteilicher Gegner, der ehemalige Außenminister Johnson, hatte am Freitag einen eigenen Plan für den Austritt des Landes aus der Europäischen Union vorgelegt.



Großbritannien soll die EU Ende März 2019 verlassen. Die Verhandlungen mit Brüssel über den Brexit sind ins Stocken geraten. Mays Pläne waren zuletzt beim Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Salzburg auf einhellige Ablehnung gestoßen. Umstritten sind unter anderem die künftigen Grenzregelungen zwischen Nordirland und der Republik Irland sowie der Zugang zum Binnenmarkt der EU.