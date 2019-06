Die Tories in Großbritannien beginnen heute damit, einen Nachfolger für Premierministerin May als Parteivorsitzende zu bestimmen.

Zur Wahl stehen noch 10 Bewerberinnen und Bewerber. Als Favorit gilt der ehemalige Außenminister Johnson, aber auch dem aktuellen Außenminister Hunt, Umweltminister Gove und Innenminister Javid werden gute Chancen eingeräumt. In mehreren Abstimmungsrunden müssen sich die Abgeordneten der Regierungspartei in den nächsten Wochen zwischen ihnen entscheiden. Die Anwärter mit dem jeweils geringsten Zuspruch scheiden aus dem Rennen. Wer neuer Tory-Parteichef und damit Premierminister wird, entscheidet sich aller Voraussicht nach Ende Juli.



May war wegen mangelnden Rückhalts in der eigenen Partei für ihren Brexit-Kurs vor zwei Wochen als Vorsitzende der Tories zurückgetreten.