Die Versorgung mit Kraftstoffen an britischen Tankstellen hat sich wieder weitgehend normalisiert.

Das berichtet der Rundfunksender BBC unter Berufung auf Daten des Wirtschaftsministeriums. Demnach sind die Vorräte an Tankstellen im Durchschnitt wieder auf 45 Prozent gestiegen - so hoch wie zuletzt im Mai.



Vor Kurzem hatten viele Tankstellen in Großbritannien keinen Kraftstoff mehr, weil es wegen fehlender Lastwagenfahrer Lieferprobleme gab. Nach ersten Berichten über Engpässe kam es zu einem starken Anstieg der Nachfrage bei Kraftstoffen. Die britische Regierung setzte daraufhin Soldaten ein, um die Versorgung wieder zu gewährleisten. Außerdem sollten insgesamt 5.000 befristete Visa für ausländische Lkw-Fahrer ausgegeben werden.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.