Neuer Vorsitzender der britischen Labour-Partei ist der Unterhaus-Abgeordnete Keir Starmer.

Bei der Abstimmung setzte er sich mit 56,2 Prozent gegen seine Konkurrentinnen Long-Bailey und Nandy durch, wie die Partei bekanntgab. Starmer steht für eine Abkehr vom Linkskurs des bisherigen Labour-Chefs Corbyn. In seiner ersten Ansprache entschuldigte er sich zugleich für den Antisemitismus in seiner Partei. Antisemitismus sei ein Schandfleck auf der Labour-Partei, sagte Starmer im britischen Fernsehen. Er wolle dieses Gift - so wörtlich - von den Wurzeln her ausrotten. Seinem Vorgänger Corbyn hatten Kritiker immer wieder vorgeworfen, antisemitische Tendenzen in der Partei zumindest zu dulden, wenn nicht gar zu fördern.