Neuer Vorsitzender der britischen Labour-Partei ist der Unterhaus-Abgeordnete Keir Starmer.

Bei der Abstimmung setzte er sich mit 56,2 Prozent gegen seine Konkurrentinnen Long-Bailey und Nandy durch, wie die Partei bekanntgab. Starmer steht für eine Abkehr vom Linkskurs des bisherigen Labour-Chefs Corbyn. In seiner ersten Ansprache kündigte er eine Zusammenarbeit mit der Regierung bei der Bekämpfung der Corona-Virus-Pandemie an. Zugleich entschuldigte sich Starmer für den Antisemitismus in seiner Partei. Seinem Vorgänger Corbyn hatten Kritiker immer wieder vorgeworfen, antisemitische Tendenzen in der Labour-Partei zumindest zu dulden, wenn nicht gar zu fördern.